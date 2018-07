Dicke Löcher lassen alte Eichen sterben

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Bohrlöcher in Eichen: Mehr als daumengroß sind die Löcher, die in dicke Eichen an der Straße „Zur Basilika“ in Bethen gebohrt wurden. Jetzt sterben die Bäume ab. Foto: Stadt

Von Hubert Kulgemeyer



Bethen. Eine Schatten spendende Allee bieten die Bäume entlang der Straße „Zur Basilika“ in Bethen. Doch die Allee hat Lücken bekommen. Unbekannte haben mehrere Bäume beschädigt, so dass sie absterben beziehungsweise aus Gründen der Gefahrenabwehr gefällt werden mussten. Nach Angaben der Cloppenburger Polizei sind seit Januar immer wieder Eichen an der Straße beschädigt worden. Nach den bisherigen Ermittlungen wurden die Bäume angebohrt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

26.07.2018 | Koffer nimmt 10000 Kilometer Umweg