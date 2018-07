Koffer nimmt 10000 Kilometer Umweg

In Paris verloren gegangen, ging es unter anderem nach Singapur

Eine Woche später: Endlich ist mein Koffer angekommen, sieben Tage nach meiner Ankunft in Cloppenburg. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Das Laufband am Flughafen in Amsterdam setzt sich in Bewegung. Ich warte erschöpft auf meinen Koffer, zwei Flüge von Kapstadt über Paris nach Hause stecken doch deutlich in den Knochen. 1,94 Meter Körpergröße ist nicht gerade für das Flugzeug gemacht. Eines der ersten Gepäckstücke kommt mir gleich bekannt vor, es ist allerdings der Koffer meiner Freundin. „Meiner hat es in Paris wohl nicht geschafft, umzusteigen“, sage ich noch im Scherz. Zwanzig Minuten später ist es doch gar nicht mehr so lustig. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

