Kartoffeldieb treibt Gemüsebauer zur Weißglut

Geplündert statt geerntet: Die kleineren Kartoffeln ließ der Dieb einfach in der Sonne liegen. Foto: Henning Lüske

Cloppenburg (kre). Kartoffelklau direkt vom Acker: In Stapelfeld hat ein Dieb eine rund zehn Meter lange Reihe Frühkartoffeln „geplündert“. Von den offenbar hastig ausgebuddelten Knollen nahm der „Selbstversorger“ nur die dicksten mit und „ließ den Rest in der Sonne zum Vergammeln liegen“, ärgert sich Ann-Cathrin Lüske. „Das ist kein Einzelfall“, sagt ihr Vater Jo­achim Lüske vom gleichnamigen Frischehof in Stapelfeld.

Auch andere Gemüseanbauer berichten immer wieder von „illegaler Ernte“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. Juli entweder frisch gedruckt oder online als ePaper.

