Eschen sterben an unheilbarem Pilz

Fotos: Bösterling

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Traueresche neben der St.-Josefs-Kirche stirbt. Und andere werden ihr folgen. Auch die Esche am Zugang zur Gedenkstätte der zerstörten Synagoge trägt bereits Äste ohne Blätter. Auf dem alten Friedhof der evangelisch-lutherischen Kirche an der Ritterstraße bietet sich dasselbe Bild. Ursache ist ein aus Nordasien eingewanderter Pilz.



Gegen das „Falsche Weiße Stengelbecherchen“ (Hymenoscyphus pseudoalbidus) ist kein Kraut gewachsen. Auch das Cloppenburger Umland ist schon betroffen: Auf dem Weg nach Cappeln steht am Rande des Cappelner Bruchs eine lange Reihe von toten Eschen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.