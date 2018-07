Auf Kirchdach geklettert: Zwei 17-Jährige gestehen

Foto: Thomas Vorwerk

Cloppenburg (her). Zwei 17-Jährige haben waghalsige Kletteraktionen eingeräumt: Wie berichtet, waren Jugendliche am 9. und 10. Juni auf die St.-Josefs-Kirche in Cloppenburg sowie einen Sendemast am Bürgerpark hochgeklettert. In den sozialen Netzwerken geisterten kurz danach Videos herum, einer der bis dahin Unbekannten hatte sogar einen Salto auf dem Kirchdach gemacht.



Wie die Polizei mitteilt, kam es bei den Taten unter anderem zu einer Sachbeschädigung an einem Zaun. Im Rahmen der Ermittlungen haben die Beamten jetzt zwei Jugendliche aus Cloppenburg als Tatverdächtige ermittelt. Diese räumten die Taten in ihren Vernehmungen ein. Sie erwartet nun ein Verfahren wegen Hausfriedensbruch.