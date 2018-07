Die Stunde geht viel zu schnell vorbei

Zahlreiche Rätsel um einen verborgenen Schlüssel

Kominieren: Die MT-Redakteure Hubert Kulgemeyer (links) und Oliver Hermes versuchen, die Kombination für das Zahlenschloss am ominösen Koffer zu knacken. Foto: Melanie Baro

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Der Raum ist vollgestellt mit allerlei Dingen, die zum Spiel gehören – oder auch nicht. Nur das merken wir immer erst, wenn wir auf einer falschen Fährte sind. Bücher stehen in Regalen und Kisten oder liegen scheinbar ungeordnet auf einem Tisch. Es stehen Stühle herum, es gibt Schränke, einen Kleiderständer mit Kleidung und da ist ein großer Koffer, mit dem das Spiel beginnt. Wir müssen in der Stunde verschiedenste Rätsel lösen, um Buchstaben und Zahlen zu finden, mit denen das „Kryptex“ geknackt wird.



Wer Lust auf den „Escape-Room" hat, kann sich noch in der öffentlichen Bücherei St. Andreas anmelden. Für Donnerstag und Freitag, jeweils um 14 und 16 Uhr, sind noch Plätze frei. Anmeldung sind unter der Rufnummer 04471/7014990 möglich.