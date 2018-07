Pieper-Viertel: CDU verteidigt dicht an dicht

Reihenhäuser serienweise: Die Wohnblöcke nahe der Fritz-Reuter-Straße gehören noch zu den niedrigsten im Viertel. Fotos: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Am heftigsten reagierte CDU-Vorstandsmitglied Dr. Michael Hoffschroer. „Ist Cloppenburg wirklich so kleinkariert und illiberal, dass Wohnquatiere außerhalb der klassischen Einfamilienhaussiedlung quasi als Bedrohung, zumindest aber als politisches Versagen empfunden werden?“ Hoffschroer, der an den Entscheidung zur Bebauung des Pieper-Geländes selbst nicht beteiligt war, weist damit die Selbstkritik anderer Parteien zurück. SPD und Grüne hatten angesichts der hohen Baudichte ohne öffentliche Grünflächen, ohne Läden und Lokale von einem „Versagen der Politik und der Verwaltung“ gesprochen.



Mit ähnlicher Tendenz, aber weniger scharf in der Wortwahl beurteilt Prof. Marco Beeken, der neue Vorsitzende des CDU-Stadtverbands, das Viertel. „Ich kann alle, die sich nur schwerlich mit der dichten und hohen Wohnbeauung auf diesen Flächen anfreunden können, gut verstehen“, sagte er auf Nachfrage der Redaktion: „Über Geschmack lässt sich trefflich streiten und auch ich persönlich ziehe andere Formen vor.“ Cloppenburg habe sich jedoch „hervorragend entwickelt“, was zur Folge habe, dass die Bevölkerung stetig wachse. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.