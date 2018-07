Der „Allrounder“ duscht die Bäume

Bewässerung der Grünanlagen erfolgt mit Brauchwasser aus der Kläranlage

Bäume werden geduscht: Bis auf neun Meter kann Alexander Wittich den Ausleger der Bewässerungsanlage an seinem Fahrzeug ausfahren. So erreicht er auch im größten Kreisverkehr der Stadt alle Pflanzen beim Begießen.Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Über Autofahrer kann Alexander Wittich „ein dickes Buch schreiben." Der Mitarbeiter des städtischen Bauhofes ist derzeit täglich mit seinem orangefarbenen Unimog auf den Straßen der Stadt unterwegs, um Bäume und Sträucher zu bewässern. Dass dadurch der eine oder anderen Autofahrer vielleicht mal kurz warten muss, liegt auf der Hand. Viele sehen das aber nicht ein, hupen, zeigen den „Stinkefinger" oder fahren bis auf wenige Zentimeter an das Fahrzeug der Stadt heran.