Bild der Siedlung schreckt viele ab

Kritik am neuen Pieper-Viertel: Fraktionschefs räumen „Versagen“ ein

Größer, weiter, höher: Am Pieper-Viertel wird massiv Kritik geübt. Ist eine Chance vertan worden? Fotos: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Als Bauunternehmer Carsten W. mit unentschlossenen Interessenten über eine Eigentumswohnung verhandelte, griff der Chef zu einem kleinen Trick: Mit den älteren Kunden fuhr er kurzerhand zum neuem Pieper-Gelände, obwohl sein Betrieb dort nichts gebaut hat. Einzige Frage: „Wollt ihr lieber hier wohnen?“ Das Ehepaar schüttelte vereint die Köpfe. Der Vertrag für eine Wohnung in einer alten Siedlung am Rande der Innenstadt war nur noch Formsache. Das Erscheinungsbild des neuen Viertels, das in nur drei Jahren auf der Brache der abgerissenen Fleischwarenfabrik aus dem Boden gestampft worden ist, schreckt offenbar vor allem ältere Cloppenburger ab. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

