Mann will vor Haftantritt „Kopf frei kriegen“

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg/Lohne (ma). Weil er vor einem Haftantritt den „Kopf freikriegen wollte“, hat ein 23 Jahre alter Mann aus Lohne mit seinem Auto noch eine letzte Runde durch Cloppenburg gedreht. Nicht nur, dass er dabei zu schnell unterwegs war und geblitzt wurde. Er hatte auch keinen Führerschein. Jetzt muss der Wiederholungstäter länger hinter Gittern bleiben. Das Cloppenburger Amtsgericht verurteilte ihn am Freitag wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu weiteren drei Monaten Gefängnis. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

