Cloppenburger im Schulbus durch die USA

Drei Freunde verabreden in der Ausbildung dreimonatige Reise

Der Traum von der Weite ist wahr geworden: Die drei Männer aus Cloppenburg und Varrelbusch auf ihrem alten Bus in den USA. Foto: Schröder/Bröring/Hackmann

Von Hubert Kreke und Leon Schröder



Cloppenburg/Oregon. Die „Schnapsidee" reifte abends, wenn die jungen Männer nach der Ausbildung zusammenhockten: Mit einer Strechlimo quer durch die Staaten, große Freiheit in großer Karrosse. Jetzt ist ein Schulbus daraus geworden. Rund 6000 Meilen haben Denis Bröring aus Varrelbusch, Jan Hackmann und Leon Schröder aus Cloppenburg in sechs Wochen schon mit dem 20 Jahre alten Methusalem zurückgelegt. „Bis jetzt haben wir es bis nach Oregon geschafft und fahren gerade auf dem Highway 101 die Westküste hinunter", berichtet Schröder per E-mail.