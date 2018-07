Die Liebe führt Koch an alten Herd zurück

Peter Schröder ist neuer Küchenchef im St.-Josefs-Hospital, wo er als „Zivi“ schon gearbeitet hat

Der neue Chef in der Küche: Peter Schröder leitet seit dem 1. Juli die Küche des St.-Josefs-Hospitals in Cloppenburg. Der gebürtige Bether wechselte vom Rhein an die Soeste. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Warum wechselt ein Mann in den besten Jahren von der Uni-Klinik Düsseldorf mit 1600 Betten in das Cloppenburger Krankenhaus mit knapp 300 Betten? Peter Schröder (42) tat es „der Liebe wegen". Zum einen wohnt seine Lebensgefährtin in Cloppenburg, zum anderen kann er im St.-Josefs-Hospital seiner zweiten Liebe, dem Kochen, viel mehr nachgehen als am Rhein, wo er das Verpflegungsmanagement leitete und fast nur am Schreibtisch saß.