Europas Züchter arbeiten mit „Easyhorse“

Software der Cloppenburger Firma Ostendorf seit 15 Jahren erfolgreich

Fachmann: Christian Schüler ist einer der Verantwortlichen hinter dem Erfolgsprodukt „Easyhorse“. In seine Arbeit bei Ostendorf Softwareentwicklung bringt er auch Erfahrungen ein aus seiner Zeit als kaufmännischer Leiter einer renommierten Station. Foto: Luzie Schlüter

Von Gabriele Henneberg



Cloppenburg. Mit der Entwicklung einer Verwaltungssoftware für Eberstationen hat alles angefangen, 15 Jahre später dominiert die Firma Ostendorf Softwareentwicklung mit ihrem Programm „Easyhorse“ den europäischen Pferdezuchtmarkt. Etwa 80 private sowie alle staatlichen Gestüte in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Belgien und Frankreich zählen zu den Kunden der Firma Ostendorf, auch die ganz Großen der Branche, wie Zangersheide oder der Holsteiner Verband. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

