Weltmeisterin greift selbst zum Spaten

Insgesamt werden 4,4 Millionen Euro investiert

Spatenstich mit Weltmeisterin: Talea Prepens (Mitte), die im vergangenen Jahr Junioren-Weltmeisterin über 200 Meter wurde, gab gestern beim offiziellen ersten Spatenstich gemeinsam mit Vertretern der Stadt und der beteiligten Vereine den Startschuß für die Leichtathletikanlage in Galgenmoor. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Die Arbeiten laufen seit gut einer Woche auf Hochtouren, unzählige Lkw-Ladungen voll Erde wurden ausgekoffert und verschoben, die Flächen zum Teil schon wieder mit Sand gefüllt. Am Donnerstag nun erfolgte der offizielle erste Spatenstich für die Leichtathletikanlage, die die Stadt am Galgenmoor baut. Insgesamt werden hier in gut einem Jahr 4,4 Millionen Euro verbaut. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

