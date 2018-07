Clique thront über Schlamm von Wacken

Wacken kann kommen: Der Allrad-Lkw der Clique ist startbereit. (Von links) Claas und Angelika Grever haben mit Melanie und Klaus Lohmann gemeinsam das Magirus-Löschfahrzeug zum geländetauglichen Festival-Mobil umgebaut. Die Bodenfreiheit haben die Männer durch größere Räder um 15 Zentimeter erhöht. Das reicht auch für jede Schlammwüste. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg/Wacken. Als der Schlamm über den Rand der Gummistiefel in die Socken schwappte, kam Claas Grever (47) ins Grübeln: Auf Wacken verzichten, kam nicht in Frage, nasse Füße aber auch nicht. Seine Frau Angelika plagte ein anderes Problem: Im knietiefen Gelände des legendären Metal-Festivals blieben sogar die Traktoren stecken, die eigentlich die Dixi-Klos leeren sollten: Drei Tage lang herrschte Hygiene-Notstand.



Auf die Lösung kamen die Männer im August 2016 zuhause. Claas Grever und sein Freund Klaus Lohmann (46) beschlossen: Ein Allrad-Lkw muss her, einschließlich Umbau zum Festival-Mobil. Drei Jahre später steht auf einem Hinterhof am Emsteker Weg das Ergebnis in Nato-Schwarz, die Farbe handgerollt: Das ehemalige Löschfahrzeug LF 16 von Magirus Deutz ist 37 Jahre alt, hat erst 24000 Kilometer gelaufen und dröhnt wie ein Panzer. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.