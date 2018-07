Sohn ist wohl nicht schuldfähig

Foto: Kaiser

Cloppenburg (ma). Die Ermittlungen sind abgeschlossen: Im Fall der ermordeten Mutter in Cloppenburg hat die Staatsanwaltschaft das brutale Geschehen nun in einer sogenannten „Antragsschrift“ zusammengefasst und diese dem Oldenburger Landgericht zugestellt. Beschuldigter ist der Sohn der 58-Jährigen. Der 33-Jährige soll am 20. April seine Mutter in deren Haus getötet haben. Bestraft werden kann er dafür aber nicht. Aufgrund einer psychischen Erkrankung gilt der 33-Jährige als schuldunfähig. In einem Sicherungsverfahren, in dem es nur „Beschuldigte“ und keine „Angeklagten“ gibt, geht es nicht um die Bestrafung eines Beschuldigten. Es zielt in der Regel auf die Unterbringung einer beschuldigten Person in der geschlossenen Psychiatrie ab. Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Ausgabe vom 18. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

