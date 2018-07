Schildkröte ausgesetzt oder weggelaufen?

Sonnenbad im Galgenmoor-See: Zwei Tage hintereinander ließ sich diese Rotwangen-Schmuckschildkröte auf dem Fontänenkopf im Galgenmoor-See blicken. Foto: Änne Rempe

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Änne Rempe glaubt zunächst kaum, was sie da sieht: Mitten auf dem Galgenmoor-See sitzt eine dicke Schildkröte auf dem „Kopf“ der Fontäne, die in jüngster Zeit kaum noch in Gang ist. Änne Rempe greift zum Handy und macht Fotos. Das war am Samstag. Am Sonntag, fast zur gleichen Zeit, das gleiche Bild: Die Schildkröte sitzt wieder an ihrem Platz und scheint den Tag zu genießen.



Das Gastspiel des Tieres auf der Fontäne dauert zumeist nicht sehr lange, aber auch andere Spaziergänger haben die Schildkröte gesehen. Auch am Ufer des Sees, wo ihr die Büsche und Sträucher eine gute Tarnung bieten. Aber woher kommt so eine relativ große Schildkröte? Mögliche Antworten gibt's in der Ausgabe vom 18. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.