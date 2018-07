Neuer Radweg wird ganz bombensicher

Munitionssuche: Mit einem Metalldetektor sucht Eckhard Laßwitz verdächtige Stelle im Boden ab. Hier könnten noch Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg liegen. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Staatsforsten. Wenn die Schaufel des Baggers ins Erdreich greift, schauen Eckhard Laßwitz und sein Kollege genau hin. Gibt es Verfärbungen in der Erde und stößt der Bagger gar auf einen harten Gegenstand, dann ist oberste Vorsicht geboten. Laßwitz ist eigentlich Feuerwerker, doch auf der Baustelle an der Werner-Baumbach-Straße in Staatsforsten betätigt sich der Oldenburger als Kampfmittel-Sondierer.



Dass diese Baustelle unter ständiger Beobachtung steht, hat einen guten Grund, schließlich führt die Straße zum Flugplatz Varrelbusch, und der stand während des Zweiten Weltkrieges unter Beschuss. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 18. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

