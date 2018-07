Kinder basteln mit Lerneffekt

Bastelstunde: In der „Sommerwerkstatt“ stellten die Kinder Gießkannen und Blumentöpfe her. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Kreativkurse sind seit Jahren fester Bestandteil der Cloppenburger Ferienpassaktion. Und sie erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit bei den Kindern. So war die Nachfrage nach der „Sommerwerkstatt“, die am Montag in der Roten Schule stattfand, so groß, dass es einen Zusatztermin gab.



Dabei gab es eine Bastelaktion mit Lerneffekt. Die 13 Mädchen und Jungen, die am Vormittagskurs teilnahmen, bastelten Blumentöpfe und Gießkannen. So weit noch nichts Besonderes, die Materialien aber schon. Die Blumentöpfe wurden aus Eisbechern hergestellt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.