Sozialämter senken überzogene Mieten

Ihr Fall machte Schlagzeilen: Die Familie von Mahdi B. zahlte für 24 Quadratmeter im Heim 621 Euro. Bis sie eine Wohnung fand. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Mit ­„Penthouse- Preisen“ in Flüchtlingsheimen ist jetzt Schluss. Wie die Fraktion der Grünen im Kreistag mitteilt, hat die Kreisverwaltung den Sozialämtern der Städte und Gemeinden Anweisungen gegeben, die bisher überzogenen Forderungen zu Lasten arbeitender Flüchtlinge zu senken.



Bewohner, die einen Aufenthaltsstatus erhalten haben und eine Arbeit fanden, mussten bisher Gebühren von bis zu 26 Euro Quadratmeter plus Nebenkosten zahlen, wenn sie im Heim blieben, weil keine andere Wohnung frei war. Ehrenamtliche Betreuer hatten dies als „Wucher“ kritisiert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

