Pokémon-Fans narren Netzwerk-Besorgte

Unter virtuellen Palmen: Pokémon go führt vom Südsee-Motiv in den Sternbusch. Dort weckten die Spieler Argwohn. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Befürchtung, Jugendliche könnten Heimnetzwerke hacken, amüsierte die Szene in Cloppenburg. Als niemand auf ihre Erklärung reagierte, verabredeten sich acht Spieler extra am Gartenzaun einer besorgten Cloppenburgerin. Die Spieler outeten sich selbst, aber niemand hörte richtig zu: Weil ihre Erklärung in einem Cloppenburger Facebook-Forum unbeachtet blieb, haben sich acht Pokémon-Spieler aus der Stadt einen Ulk erlaubt: Am Gartenzaun einer besorgten Cloppenburgerin, die „Hacker" am Werk wähnte, verabredete sich die lose Gruppe zur nächsten Spielrunde mit dem Smartphone – ohne fremde Heimnetzwerke zu nutzen, wie die besorgte Nutzerin befürchtete.

