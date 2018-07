Mutter zu sein, fällt vielen Müttern schwer

Hilfe für junge Mütter: Silke Haase koordiniert zurzeit den Familienhebammendienst des SkF. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Die Sorge, mit dem sich anbahnenden Nachwuchs nicht allein fertig zu werden, quält häufig ganz junge Eltern oder Alleinerziehende. Hilfe kann da der Familienhebammendienst des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) bieten. Im vergangenen Jahr hat er kreisweit 103 Frauen und Familien betreut. „Die Familienhebammen gehen in die Familien, sie sind aber keine Haushaltshilfe“, sagt Silke Haase, die derzeit den Familienhebammendienst koordiniert. Aufgabe der Familienhebammen sei es vielmehr, Schwachstellen in der Bindung der Mutter beziehungsweise der Eltern zum Kind zu erkennen und Lösungsansätze zu geben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 16. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.