„Beute-BH“ über der Raupe geschwungen

Alles Gute von oben betrachtet: Bis Mitternacht war der Brink voller Gäste. Disco und Raupe waren gefüllt. Foto: Andreas Heidkamp



Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Die kleine Tanzfläche war fast so voll wie die alte Raupe. Und der lauschige Abend unter alten Eichen weckte Erinnerungen. Schon jetzt darf gewettet werden: Die Wiederholung ist so gut wie sicher. Aus den Boxen dröhnten die Hits der 1960er und 70er Jahre, an der Kasse der Raupenbahn eine Schlange von Gästen im Alter 50 plus: Zum achten Mal bildete der „Brink" in Museumsdorf Cloppenburg die stimmungsvolle Kulisse für die „Historische Dorfkirmes" und dürfte angesichts der Besucher ein Rekordergebnis eingefahren haben.