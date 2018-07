Adi Röhr startete seine Karriere im Frack

Leiten das Jubiläum ein: Adi Röhr und Ute Schlömer wollen gemeinsam auf 50 Jahre in ihrem Dorfkrug im Museumsdorf zurückblicken. Foto: Hubert Kulgemeyer

Cloppenburg. Sein Lieblingsplatz ist die Eckbank am Eingang zum Dorfkrug. Hier trinkt er seinen „Cappuccino spezial“ und beobachtet alles ganz genau. Nur das Reden fällt Adi Röhr schwer, die Stimmbänder sind hin. Das war früher anders: „Gas geben“, rief er morgens in die Küche und seine Crew wusste, was anstand. „Wir haben oft geschuftet bis zum Umfallen, aber es hat Spaß gemacht“, blickt Röhr auf seine fast 50-jährige Geschichte im Dorfkrug zurück.



Das Jubiläum „50 Jahre Dorfkrug mit Adi und Ute" ist zwar noch etwas hin, genau am 1. Dezember 2020, doch gefeiert werden soll jetzt schon: „Wir leiten die Feierlichkeiten 500 Tage vor dem Jubiläum mit einer Schlagerparty mit Barbecue ein", sagt Ute Schlömer.