Nöh testet die Riesenschaukel

Schwung geholt: Fachbereichsleiter Armin Nöh testete schon einmal eine der beiden Riesenschaukeln. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Auf der Ziellinie befinden sich die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt des Mehrgenerationenparks im Stadion an der Friesoyther Straße. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist die Inbetriebnahme für Anfang August vorgesehen. Zeitgleich läuft schon die Planung für den dritten und letzten Bauabschnitt.



Wie berichtet, wurden im ersten Bauabschnitt eine Skateranlage, eine Parkouranlage sowie ein Streetballfeld errichtet. Jetzt entsteht im zweiten Bauabschnitt ein großer Spielbereich für Jung und Alt auf Sand- und Rasenflächen. Armin Nöh testete schon einmal die Riesenschaukel. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 14. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

