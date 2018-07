19-Jährige vergewaltigt: Dreieinhalb Jahre Haft

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg (ma). Im Prozess gegen den 25-Jährigen aus Cloppenburg, der sich wegen Vergewaltigung vor dem Cloppenburger Amtsgericht verantworten musste, ist der Angeklagte am Donnerstag zu einer Gefängnisstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt worden. Das Gericht war davon überzeugt, dass sich der syrische Flüchtling an einer 19-Jährigen, die er zuvor in einer Cloppenburger Diskothek kennen gelernt hatte, sexuell vergangen hat.



Der Körper der Frau wies zahlreiche blaue Flecken auf. Die Anordnung der Flecken passten zu einer Vergewaltigung, so der Rechtsmediziner. Das Gericht schenkte dann auch der 19-Jährigen absoluten Glauben. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe vom 13. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

