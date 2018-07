Kita-Bau wird ein Wettlauf gegen die Uhr

Arbeit in den Ferien: Mit Hochdruck laufen die Arbeiten an der ehemaligen Grundschule St. Andreas, wo eine Übergangs-Kita eingerichtet wird, die im August fertig sein soll. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Ein ehrgeiziges Ziel hat sich die Stadt gesetzt: Innerhalb von sechs Wochen soll in den leer stehenden Räumen der Andreas-Schule eine neue Kita mit zwei Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen entstehen. Dort sollen mit Beginn des neuen Kita-Jahres insgesamt 80 Kinder betreut werden.



Wie berichtet, benötigt die Stadt diese Übergangslösung, weil die Anmeldungen zu Kindergärten und Krippen das Angebot weit überschritten haben. Zurückzuführen ist die hohe Nachfrage unter anderem auf die Beitragsfreiheit für Kindergärten, die vom Land Niedersachsen eingeführt wurde.