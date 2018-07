„Rot“ der Ampel verärgert viele Fußgänger

Ärgernis für Fußgänger: Die Ampel zeigt sonntags „Rot“, obwohl das Parkhaus (links) geschlossen ist und deshalb von dort kein Auto kommen kann. Foto: Hubert Kulgemeyer

Cloppenburg (hk). Das Parkhaus von „Kaufland“ ist sonntags geschlossen, ein dickes Gittertor versperrt den Weg hinein und vor allem auch heraus. Dennoch zeigt die Ampel direkt vor dem Parkhaus Fußgängern regelmäßig „Rot“. „Was soll der Blödsinn“, ärgerte sich am Sonntag ein älterer Herr und ging bei „Rot“ über die Straße.



Kein Einzelfall. So hat Ratsherr Klaus Jaspers (Die Grünen) in der jüngsten Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses angefragt, ob es Möglichkeiten gibt, die Ampelschaltung zu ändern. Die Antwort der Stadt ist eindeutig.