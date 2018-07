In der Bücherei herrscht das reinste Chaos

Spannendes Chaos-Spiel: Per Würfel wurden Zahlen ermittelt, die auf Kärtchen standen, die in der ganzen Bücherei verteilt waren. Hier fanden die Kinder dann verschiedene Aufgaben, die sie zum Ziel-Stern führten. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Wenn Jungen und Mädchen laut schreiend und quer durcheinander durch die Bücherei rennen oder am 10. Juli Kinder dort „Oh Tannenbaum“ singen, dann ist das Chaos-Spiel angesagt. Am Dienstag war es wieder soweit. Die 30 Kinder der Ferienbetreuung des Mehrgenerationenhauses des SkF jagten zwischen Büchern und Spielen nach Kärtchen mit Zahlen, die sie zur nächsten Aufgabe führten. Der Besuch der Bücherei St. Andreas gehört für die Ferienkinder zum festen Bestandteil der Betreuung, die in den ersten drei Wochen der Sommerferien angeboten wird. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 11. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

