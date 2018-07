Ex-Flüchtlingsheim: Stadt sucht weiter nach Käufer

Zweiter Anlauf zum Verkauf: Die Stadt verhandelt diesmal ohne Mindestgebot über das ehemalige Druckhaus. Foto: Kulgemeyer

Cloppenburg (kre). In einem zweiten Anlauf versucht die Stadt Cloppenburg, die leer stehende Flüchtlingsunterkunft im Gewerbegebiet Cloppenburg-West zu verkaufen. Das ehemalige Druckhaus hatte die Stadt im September 2015 nach einer Insolvenz angekauft, als Hunderte von Flüchtlingen Cloppenburg zugewiesen wurden.Die meisten von ihnen reisten jedoch später weiter.



Der Versuch, die damals gezahlte eine Million Euro zurückzugewinnen, scheiterte in einem so genannten Bieterverfahren. Darin hatte die Stadt den Preis zunächst nicht verhandelbar festgesetzt.