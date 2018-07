„Kann ich mir das Kind auch leisten?“

Bilanz gezogen: SkF-Geschäftsführerin Marga Bahlmann, Andrea Thiering-Moormann von der Schwangerschaftsberatung und Silke Haase, Koordinatorin des Familienhebammendienstes, (von links) stellten die Arbeit der Beratungsstelle vor. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Die Frage, ob sie sich das Kind überhaupt leisten können, quält viele Schwangere. Oft so sehr, dass sie nicht weiter wissen. „Bei drei Viertel der Schwangeren, die uns aufsuchen, sind finanzielle Schwierigkeiten der Grund dafür“, sagt Andrea Thiering-Moormann von der Schwangerschaftsberatung des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) in Cloppenburg.



Im vergangenen Jahr kamen 529 Frauen zur Schwangeren-Beratung, die der SkF in Cloppenburg, Friesoythe, Barßel und Löningen anbietet. Es fanden insgesamt 829 Beratungsgespräche statt.