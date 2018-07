Dorfkirmes weckt Sehnsüchte bei Jung und Alt

Eine Show mit Juckreizgarantie verspricht der kleine Flohzirkus Freddy bei seinem Auftritt auf der historischen Dorfkirmes im Museumsdorf Cloppenburg. Foto: Heidkamp

Cloppenburg (ah). Als ob Jung und Alt bereits sehnsüchtig darauf gewartet hätten: Als am Samstagvormittag die mittlerweile achte historische Dorfkirmes auf dem „Brink" im Cloppenburger Museumsdorf startete, herrschte dort schon ordentlich Trubel. Viele Kinder mit Eltern und Großeltern bevölkerten den Kirmesplatz und genossen den Anblick der nostalgischen Fahrgeschäfte, denn nach einem Jahr Abstinenz war endlich wieder Kirmesrummel angesagt. Und den konnten die Besucher nicht nur erleben, sondern vor allem auch riechen.



