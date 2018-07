Polizei muss nach WM-Spiel eingreifen

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mab). Einen Grund zum Feiern gab es nicht: Die russische Nationalmannschaft ist bei der Fußball-WM ausgeschieden. Nach dem Abpfiff hatte die Cloppenburger Polizei trotzdem allerhand zu tun. Die Stimmung auf einem Supermarkt-Parkplatz drohte zu kippen.



Wie die Polizei mitteilte, fuhren direkt nach dem Spiel auffällig viele Autos.- dekoriert mit russischen Nationalflaggen - in die Innenstadt. Der Treffpunkt war ein weiteres Mal der Parkplatz eines Supermarktes am Pingel-Anton-Kreisel. Laut Polizei trafen sich dort zweitweise 60 Fußball-Fans. Aus dieser Gruppe heraus wurden schließlich mehrmals Feuerwerkskörper durch die Gegend geworfen. Die Polizei musste dazwischen gehen. Doch trotz der Ermahnung wurde schon kurz darauf erneut geböllert. Die Folge: ein Platzverweis.



Während die meisten Anhänger der polizeilichen Anordnung sofort folgten, zeigte sich ein Fan uneinsichtig. Laut Polizei handelte es sich dabei um den Fußball-Fan, der die Feuerwerkskörper zündete. Es wurde in Gewahrsam genommen.



Ein teures Nachspiel hat die WM für einen anderen Fußballfan: Er ignorierte ein Aufenthaltsverbot für die Innenstadt, das die Stadt Cloppenburg gegen ihn verhängt hatte. Laut Polizei musste davon ausgegangen werden, dass von ihm vor, während und nach dem Spiel „strafbare Handlungen“ zu erwarten seien. Nicht ganz ohne Grund, wie sich zeigen sollte: Denn der Mann wurde trotzdem von Beamten in der Innenstadt angetroffen. Nun muss er das zuvor angedrohte Zwangsgeld in Höhe von 2500 Euro zahlen. Für die restliche Zeit des Aufenthaltsverbotes wurde er in Polizeigewahrsam genommen. Kaum war entlassen, setzte er sich an Steuer - allerdings betrunken. Die Polizei erwischte ihn bei einer Verkehrskontrolle. Der Test am Alcomaten: 0,64 Promille.