Verbranntes Essen löst Großeinsatz aus

Foto: Hinrichs

Cloppenburg (th). Am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr heulten in Cloppenburg die Feuerwehrsirenen. Es wurde der Brand eines Hauses in Cloppenburg an der Straße Zur Ulme gemeldet. Schnell war die Freiwillige Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften an der Brandstelle.



Ein Anwohner hatte Rauch aus einem Fenster in der Oberwohnung gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Wie sich herausstellte, brannten Essensreste und verursachten den Rauch. Unter Atemschutz drang die Feuerwehr in die Wohnung vor. Der Bewohner der Wohnung wurde nicht verletzt. Das Feuer war schnell gelöscht und die Feuerwehr rückte schnell wieder ab. Mit einem Lüfter wurde die Wohnung rauchfrei gemacht.







