Mangel in Kitas erschwert die Inklusion

Besuch aus der ganzen Stadt: Die Kitas aus St. Andreas, St. Josef, St. Marien und Schwedenheim feierten mit dem Vincenzhaus. Nachmittags kickten Jugendliche im Fußball-Turnier. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke.



Cloppenburg. Die Inklusion von Anfang an scheitert an fehlenden Intergrationsgruppen in den Kitas. Dessen ungeachtet feierte das St.Vincenzhaus gestern ein unbeschwertes Begegungsfest ohne Unterschiede. Mit vier Kitas aus Cloppenburg hat das St. Vincenhaus gestern ein Begegnungsfest gefeiert. Rund 200 Kinder spielten in den neu gestalteten Innenhöfen, tauchten ins Bällebad ein, balancierten auf den Spielgeräten der ließen sich schminken. Wer woher stammt, spielte dabei offensichlich keine Rolle.