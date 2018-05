Schon morgens trug der Wirt stets Krawatte

Immer korrekt: Jochen Winkler an der vertrauten Theke in der Kirchhofstraße 15. Foto: Böhmer

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Krawatte saß korrekt überm gebügelten Hemd, wenn er morgens den Zapfhahn zum Frühschoppen aufdrehte. Dabei hatte Jochen Winkler oft nur eine kurze Nacht hinter sich. 25 Jahre arbeitete der Wirt nebenher in der Bäckerei Middendorf als Konditormeister. Doch sein Herz, das hing am Café Winkler, selbst als dort kein Kuchen mehr angeboten wurde, sondern gezapftes Bier und Wacholderschnaps. „Die Stunden haben immer gereicht“, sagt er und meint damit: Langeweile kam nie auf.



45 Jahre lang hat Winkler die eigene Konditorei und später die Gaststätte geführt. Im Dezember stürzte er schwer auf der Treppe, lag acht Wochen im Krankenhaus. Am Montag ist er in die Reha gefahren, ohne Aussicht, das Lokal wiederzueröffnen. „Ich hab's gern gemacht", sagt er.