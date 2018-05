Finale endet mit Dreifach-Überschlag

Dreifacher Überschlag: Ohne nennenswerte Blessuren überstand Marcel Hermes diesen spektakulären Unfall. Foto: Andreas Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Heulende Motoren, Benzingeruch, qualmende Auspuffrohre und jede Menge Sand, der meterhoch durch die Luft gewirbelt wurde, der Motor Action Club Cloppenburg (MAC) bot seinen Zuschauern am Wochenende perfekt organisierten Autocross-Motorsport. An zwei Tagen dröhnten auf dem Renngelände an der Westallee die Motoren in 13 verschiedenen Wertungsklassen. Glück im Unglück hatte Marcel Hermes im Endlauf der Spezial- und Supertourenwagen, als er sich ausgangs der Geraden kurz vor der Kurve dreimal überschlug und ohne nennenswerte Blessuren aus dem auf dem Dach liegenden Fahrzeug aussteigen konnte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

