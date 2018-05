Autorennen: 21-jährige klagen gegen Fahrverbot

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg/Oldenburg. Wegen vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung müssen sich zwei 21 Jahre alte Männer aus Cloppenburg in einer Berufungsverhandlung vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Dort wollen die Angeklagten frühere Urteile des Cloppenburger Amtsgerichtes ungeschehen machen. Die beiden Männer sollen sich in Cloppenburg ein illegales Autorennen geliefert und andere Verkehrsteilnehmer extrem gefährdet haben.



Das Amtsgericht hatte gegen die beiden 21-Jährigen in einem ersten Prozess nicht nur eine Geldauflage von je 1000 Euro verhängt - sondern auch eine neunmonatige Führerscheinsperre. Das wollen sie nicht akzeptieren. Deswegen haben sie gegen das erste Urteil Berufung eingelegt. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe vom 8. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

