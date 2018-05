Rauchwolke über dem Galgenmoor

Foto: Hinrichs

Cloppenburg (hk/mab). Einen Großeinsatz der Cloppenburger Feuerwehr löste am Montagmittag der Brand eines Gartenhauses im Galgenmoor-Gebiet aus. Kurz vor 12 Uhr bemerkte ein 68-Jähriger, dass das Häuschen auf seinem Grundstück am Pastorenbusch in Flammen stand. Die Gefahr: Die Flammen drohten auf das benachbarte Waldstück überzugreifen.



Die Oldenburger Leitstelle löste einen Großeinsatz aus: 35 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg rückten mit sieben Fahrzeugen aus. Eine dicke Rauchwolke zog durch das Siedlungsgebiet und auch zum benachbarten St.-Vincenz-Kindergarten.



In dem etwa zwölf mal sechs Meter großen Gartenhaus brannte das gelagerte Brennholz nicht nur wie Zunder. Besonders gefährlich waren auch zwei Öltanks mit rund 1000 Litern Heizöl. Mit Wasser und Löschschaum konnte das Feuer gelöscht. Die Arbeiten waren allerdings aufwändig: Das Brennholz musste nach und nach aus dem Gartenhaus geholt werden. Die Polizei spricht von einem Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Verletzt wurde durch das Feuer zum Glück niemand.







