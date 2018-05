Trotz Mitgliederrückgangs ist Kirche lebendig

Präsent: Als Dank für seine Worte erhielt Weihbischof Wilfried Theising ein Buch von Georg Konen (links), dem Vorsitzenden des KKV Landesbezirks Oldenburg. Foto: Heidkamp

Bethen (ah). Rund 80 Mitglieder der KKV Bezirksgemeinschaften aus dem Land Oldenburg beteiligten sich an der gemeinsamen Fußwallfahrt und zogen von Cloppenburg aus zur Basilika St. Marien in Bethen. Nach einem gemeinem Gottesdienst, zelebriert von Prälat Prof. Dr. Friedrich Janssen, folgte nach einem Frühstück im Pilgerhaus eine Kundgebung zum Thema „Die Verbände als eine von zwei Seiten einer Medaille“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

