Kinder selber Lösungswege finden lassen

Kinder stärken: Die Organisatoren der Fachtagung (von links): Anke Will, Melanie Kühnel, Claudia Möller, Nancy Henke, Birgit Hannes-Möller und Stephan Trenkkamp mit Referent Albert Krüger (Mitte). Es fehlt Dr. Christina Neumann, die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Cloppenburg. Foto: Henneberg

Von Gabriele Henneberg



Cloppenburg. Eine Fachtagung veranstaltet das Kindertagespflegebüro jährlich. Die seit zehn Jahren bestehende Einrichtungen betreut 220 Tagesmütter im Landkreis Cloppenburg, die sich stetig weiterbilden. „Wir haben nicht nur viele Kinder im Landkeis Cloppenburg, wir wollen auch die glücklichsten Kinder haben“, sagt Stephan Trenkamp. Der Mitarbeiter des Jugendamts beim Landkreis Cloppenburg fasst damit das Ziel einer Fachtagung des Kindertagespflegebüros zusammen, die am vergangenen Samstag im Kreishaus in Cloppenburg stattfand. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.