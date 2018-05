Sieben Euro am Tag müssen ausreichen

Zuversichtliche Jugendliche: Die Schüler des St. Vincenzhauses stellten Vertretern der Sponsoren ihr Projekt vor, das sie am 27. Mai in Fehmarn starten wollen. Per Fahrrad geht es zurück nach Cloppenbrg mit sieben Euro Taschengeld pro Tag. © Vincenzhaus

Cloppenburg (mt). Die Radtour allein wird schon anstrengend genug sein. Hinzu kommt aber noch, dass jedem Schüler pro Tag nur sieben Euro für Übernachtung und Verpflegung zur Verfügung stehen. Acht Jugendliche des St. Vincenzhauses begeben sich am 27.Mai auf eine 14-tägige Abenteuertour. Per Fahrrad geht es von Fehmarn aus zurück nach Cloppenburg. Hotels zum Übernachten oder auch nur richtige Betten wird es auf der Tour für sie wohl nicht geben, denn bei einem Budget von sieben Euro pro Tag und Teilnehmer ist der Handlungsspielraum eng bemessen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

