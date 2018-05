Polizei schnappt drei Ladendiebe

Symbolbild: dpa

Cloppenburg (mt). Ladendiebe geschnappt: Samstagmittag wurden drei Rumänen im Alter von 40, 28 und 40 Jahren dabei beobachtet, wie sie in einer Parfümerie in der Cloppenburger Innenstadt Parfüm klauten. Eine Zeugin nahm sofort zu Fuß die Verfolgung auf. Im Rahmen der Fahndung konnten die flüchtigen Täter nur kurze Zeit später durch die Polizei in Tatortnähe gestellt werden. Im Auto der Rumänen fanden die Beamten zudem umfangreiches Diebesgut aus verschiedenen Geschäften. Neben diversen neuwertigen Parfüms wurden auch hochwertige Bekleidungsstücke sichergestellt. Nach den getroffenen polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen, die alle in Essen wohnhaft sind, wieder entlassen.