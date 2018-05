Bei Fahrraddiebstahl erwischt

Symbolbild: dpa

Cloppenburg (mt). Auf frischer Tat ertappt: Am Freitag stahlen zwei Rumänen vor einer Eisdiele in Cloppenburg (Hagenstraße) ein nicht verschlossenes Damenfahrrad. Der Eigentümer des Fahrrades beobachtete dies und nahm zu Fuß die Verfolgung auf. Bei der Flucht riss jedoch die Fahrradkette, sodass der 28-jährige Tatverdächtige und sein 19-jähriger Mittäter das Rad stehen lassen mussten. Hierbei verlor ein Rumäne jedoch seinen Schuh am Tatort. Im Rahmen der Fahndung konnten die flüchtigen Täter nur kurze Zeit später durch Beamte der Polizei Cloppenburg gestellt werden. Nach den getroffenen polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen wieder freigelassen.

