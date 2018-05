MT verlost weitere Karten für die Gartenpartie

Foto: Museumsdorf Cloppenburg



Cloppenburg (hek). Der Höhepunkt im Kalender des Cloppenburger Museumsdorfes steht bevor: „Hereinspaziert! Nostalgie und Gartenlust um 1900“ lautet das Motto der diesjährigen Gartenpartie im Freilichtmuseum. Von Vatertag bis Muttertag, also von Donnerstag, 10., bis Sonntag, 13. Mai, werden wieder zehntausende von Gästen im Museumsdorf erwartet.



Das diesjährige Begleitthema der Gartenpartie steht ganz im Zeichen von Nostalgie und Gartenlust. Die Zeit um 1900 - die sogenannte „Gründerzeit“ - wird als Epoche in den Vordergrund gestellt: Sie rief eine bis dahin nie dagewesene Baukonjunktur hervor, die auch den ländlichen Raum erfasste. Eigene Nutz- und Ziergärten wurden angelegt und die Freude an schönen, außergewöhnlichen Pflanzen sowie der Bedarf an selbst geernteten Obst- und Feldfrüchten nahmen zu.



Rund 140 Aussteller laden zu einer bunten Mischung von Pflanzenständen, Kleinkunst, Mode und Musik ein. Sie präsentieren ihre schönsten Produkte und feinstes Handwerk.



Auf unserer Facebookseite verlosen wir weitere Tickets zu Gartenpartie.

Link zum Artikel: Hier geht’s zur Verlosung auf unserer Facebookseite:

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

05.05.2018 | Kapelle des Hospitals bald ein Denkmal?