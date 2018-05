Kapelle des Hospitals bald ein Denkmal?

Sohn des Architekten regt Schutz an

Rosetten an den Seiten: Stilzitate, modern interpretiert. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Kapelle des St.-Josefs-Hospitals kannte Alfred Sunder-Plassmann schon, als noch kein einziger Stein gesetzt war. Der Architekt hatte gerade sein Studium abgeschlossen, da stieß er Anfang der 80er Jahre im Büro seines Vaters Ludger auf das Pappmodell eines ungewöhnlichen Kirchenraums: Schräge und geschwungene Wände, darauf ein Dach wie ein kantiger, flacher Hut – alles andere als das übliche majestätische Ebenmaß, das sonst kirchliche Bauten adeln sollte. „Das war sein letzter Entwurf und eine ganz wichtige Arbeit für ihn", erinnert sich der heute 75-Jährige an den Vater aus Cloppenburg.