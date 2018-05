Diebstahl: Mutter bekommt sechs Monate Bewährung

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg (ma). Wegen „einfachen“ Diebstahls, Körperverletzung und Nötigung hat das Schöffengericht am Cloppenburger Amtsgericht am Freitag eine Mutter zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Im Rahmen der Bewährungsauflagen muss die 24-Jährige 100 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten. Vor dem Hintergrund der ursprünglichen Anklage hätte sie auch für mehrere Jahre im Gefängnis landen können. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.