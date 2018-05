Ostendorf-Gebäude zwangsversteigert

Zwangsversteigert: Der Komplex mit Frisiersalon, Bank, Lokal am Wasser und reichlich Büros deckt Bankschulden. Foto: Kreke

Cloppenburg (kre). Das Imperium des Brot-Fabrikanten und Ex-Managers Klaus Ostendorf zerfällt: Seine Ladenzeile an der Cloppenburger Mühlenstraße hat das Amtsgericht zwangsversteigert. Im Insolvenzverfahren gegen den schwer erkrankten Unternehmer zeichnet sich der nächste Akt ab. Für 4,66 Millionen Euro hat der Cloppenburger Kaufmann Hubert Bahlmann gestern den Zuschlag des Amtsgerichts für die Immobilie des früheren Wendeln-Managers Klaus Ostendorf an der Mühlenstraße 21,23 und 25 erhalten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

