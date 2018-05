2,29 Promille: Mit Alkohol am Steuer Unfall verursacht

Symbolbild: dpa

Cloppenburg (mt). Ein 41-jähriger, alkoholisierte Opel-Fahrer aus Cappeln hat am Mittwoch in Cloppenburg einen Verkehrsunfall verursacht. Der 41-Jährige war gegen 18.30 Uhr auf der Emsteker Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Vor dem Cappelner musste eine 40-jährige Cloppenburgerin wegen heruntergelassener Bahnschranken (Höhe Burger King) halten. Dies erkannte der 41-Jährige jedoch zu spät und fuhr auf den Wagen der Cloppenburgerin auf. Bei dem Unfallverursacher ergab ein Alkoholtest 2,29 Promille. Außerdem war der 41-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizei leitete diverse Strafverfahren ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3400 Euro.