Kultursommer auf Großstadt-Niveau

19. Auflage des Event-Festivals bringt Weltstars und nationale Spitzenkünstler auf die Bühne, aber günstiger

Beleben den Sommer gemeinsam: Die Veranstalter und Sponsoren des Cloppenburger Kultursommers haben das neue Programm vorgestellt. Foto: Kreke

Cloppenburg (kre). Erst die Breite garantiert die Spitze: Elf Veranstalter haben sich erneut im Cloppenburger Kultursommer engagiert, um 14 hochklassige Veranstaltungen zu inszenieren. Fünf Sponsoren erlauben kleine Preise oder Gratisveranstaltungen wie das Gauklerfest am 1. Juli. Karten sind ab Montag, 7. Mai, im Vorverkauf zu haben. Die Qualität erreiche locker Großstadtniveau, aber: „die Karten sind hier zehn Euro billiger“, meinte Dr. Klaus Weber vom Theaterforum ei der Präsentation des Programms. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 3. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

